В Краматорске подорвали машину высокопоставленного офицера ВСУ

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Внедорожник Mercedes с офицером ВСУ подорвали в Краматорске

Автомобиль Mercedes-Benz ML начальника боевой подготовки ВСУ подорвали в Краматорске, сообщает РБК со ссылкой на украинские СМИ.

Взрывчатку подложили под внедорожник. Офицер подорвался при попытке завести машину. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу.

По некоторым данным, пострадал начальник боевой и тактической подготовки 5-й отдельной штурмовой бригады. Военный выжил, но лишился конечности, указано в публикации.

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