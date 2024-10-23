В Краматорске подорвали машину высокопоставленного офицера ВСУ
Внедорожник Mercedes с офицером ВСУ подорвали в Краматорске
Автомобиль Mercedes-Benz ML начальника боевой подготовки ВСУ подорвали в Краматорске, сообщает РБК со ссылкой на украинские СМИ.
Взрывчатку подложили под внедорожник. Офицер подорвался при попытке завести машину. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу.
По некоторым данным, пострадал начальник боевой и тактической подготовки 5-й отдельной штурмовой бригады. Военный выжил, но лишился конечности, указано в публикации.
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