Украинка отказалась встречаться с парнем, если он не способен откупиться от ТЦК

Жительница Львова на видео рассказала, что не станет строить отношения с молодым человеком, который не может дать взятку для уклонения от мобилизации. Она призналась, что не станет ждать военного, потому что он может погибнуть в любой момент, сообщает «Страна.ua» .

Видео с девушкой распространились по украинским пабликам. На кадрах она признается, что не готова строить отношения с мужчиной, который не смог откупиться от ТЦК.

«Я не буду ждать, потому что ты не знаешь, вернешься ли. Тут страшно, что ракета убьет, а там…», — призналась жительница Львова.

Тем временем народный депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что украинские командиры «выбивают» с подчиненных деньги, на которые открывают автомобильные заправки и продают там краденое у армии топливо.