Украина выступила против присутствия Чулпан Хаматовой на Венецианском фестивале

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МИД Украины не хочет видеть Чулпан Хаматову на Венецианском фестивале

Министерство иностранных дел Украины считает, что российская актриса Чулпан Хаматова, несмотря на то, что больше не живет в Москве, не должна участвовать в Венецианском фестивале, пишет Газета.ru со ссылкой на сообщение ведомства в соцсети Х.

«Несмотря на то, что она (Хаматова — ред.) уехала из России, ее прошлые связи с (президентом РФ Владимиром — ред.) Путиным вызывают вопросы», — заявили в МИД Украины.

На момент публикации заметки Хаматова никак не отреагировала на заявление украинского дипведомства. Российская актриса покинула Москву вскоре после начала специальной военной операции на Украине.

Ранее сообщалось, что эмигрировавшая Хаматова потеряла работу в Новом Рижском театре. Позднее стало известно, что она работает в ангаре.