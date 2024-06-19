Эмигрировавшую в Латвию Чулпан Хаматову уволили из Нового Рижского театра

Народную артистку России Чулпан Хаматову уволили из Нового Рижского театра. Также в культурном учреждении отменили спектакли с участием актрисы, сообщает «СтарХит» .

Информация об увольнении Хаматовой распространилась в Сети. Пока официальных подтверждений о кадровых перестановках в театре не поступало.

Худрук Нового Рижского театра недоволен работой актрисы. У него появились сомнения в ее профессиональных данных. Также Хаматова до сих пор не нашла общего языка со своими коллегами.

Еще в прошлом году спектакль с участием артистки Gogolis.Nature Morte получил низкую оценку критиков. Несмотря на негативные отзывы, в театре к Хаматовой относились тепло.

Ранее Латвийский национальный театр запретил исполнять на своей сцене спектакли на русском языке. Учреждение отказало и менеджерам спектакля «Записки сумасшедшего» российского режиссера Дмитрия Крымова с участием Хаматовой.