Эмигрировавшая в Латвию Чулпан Хаматова работает в ангаре

Актриса Чулпан Хаматова после эмиграции из России в 2022 году решила продолжить карьеру в Латвии. Сейчас ей приходится выступать в ангаре на окраине Риги — тремя месяцами ранее ее уволили из столичного театра, сообщает АБН24 .

С недавнего времени все русскоязычные спектакли Хаматовой были исключены из репертуара. Намеченный к показу очередной спектакль должен был состояться на сцене Национального Латвийского театра, однако совсем недавно контракт с актрисой был аннулирован.

Теперь Хаматовой приходится выступать в том же месте, где проходят репетиции — это старый ангар на окраине Риги.

В новой постановке артистке предстоит сыграть несколько ролей. Ее партнером станет Максим Суханов, который также покинул Россию.