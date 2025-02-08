Уязвимости DeepSeek открывают доступ к фото и банковским картам на iPhone

NS: хакеры могут получить доступ к фото пользователей DeepSeek на iPhone

Приложение китайской нейросети DeepSeek для iPhone представляет опасность для пользователей iOS. В программе есть большое количество лазеек, с помощью которых хакеры могут украсть личную информацию, фотографии и данные банковских карт пользователей, сообщает Mash со ссылкой на американскую компанию по мобильной безопасности NowSecure (NS).

Фирма из США организовала исследование уязвимостей приложения DeepSeek для iPhone. Специалисты компании нашли большое количество лазеек, с помощью которых хакеры могут украсть данные пользователей. После этого представители NowSecure потребовали запретить программу в Соединенных Штатах.

Претензии к приложению DeepSeek на iPhone заключаются в том, что программа отправляет конфиденциальные данные пользователей через стандартное интернет-подключение, без шифрования. Там, где шифр все же применяется, оказывается, что он устарел. Следовательно, программа небезопасна.

ФИО пользователей, пароли, а также ключи шифрования от профиля не защищаются должным образом. Биометрические данные, среди которых отпечатки пальцев, сканы глаз и лица, отправляются на облачную платформу Volcengine. Ей руководит компания ByteDance.

По словам представителей NowSecure, благодаря этому власти КНР могут заполучить полный набор информации о пользователе в любой момент. Для этого им даже не понадобится ордер.

У западных пользователей, в частности в соцсети Х и Reddit, началась паника. Они призывают как можно скорее удалить программу. На Android таких уязвимостей не нашли.

Ранее Италия заблокировала приложение DeepSeek. Его удалили из онлайн-магазинов на основе решения управления по защите персональных данных.