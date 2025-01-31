Италия заблокировала китайский чат-бот DeepSeek

Китайский чат-бот DeepSeek удалили из итальянских онлайн-магазинов по решению регулятора, сообщает "КоммерсантЪ" .

Решение о запрете китайского чат-бота приняло управление по защите персональных данных Италии.

Это связано с возможным сбором персональных данных. Американские гиганты Microsoft и OpenAI также подозревают DeepSeek в краже данных.

Ранее DeepSeek запретили к использованию в Пентагоне.