сегодня в 07:29

Уитакер: Трамп знает, как надавить на Киев для подписания мирной сделки

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп знает, как надавить на Украину, чтобы заставить власти государства подписать соглашение о завершении конфликта с Россией. Для договора необходимы две стороны, рассказал постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитакер, сообщает РИА Новости .

Трамп знает способы «надавить» на Россию и Украину. Так он заставит каждую из сторон подписать соответствующее соглашение.

Уитакер добавил, что будущий договор о завершении украинского конфликта окажется непростым документом. В нем будет большое количество пунктов.

Ранее сообщалось, что США давят на президента Украины Владимира Зеленского. Соединенные Штаты пытаются добиться согласия политика на территориальные и другие уступки в соответствии с планом мирного завершения конфликта с Россией.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.