США добиваются от Зеленского согласия на территориальные компромиссы

Axios: США оказывают давление на Зеленского для уступок по территориям

Соединенные Штаты оказывают давление на Владимира Зеленского, чтобы заручиться его согласием на территориальные и иные уступки в рамках мирного урегулирования конфликта. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на украинские источники.

По информации издания, в ходе двухчасового телефонного разговора 6 декабря спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер пытались получить от Зеленского четкую позицию по мирному плану.

Украинский чиновник, пожелавший остаться неназванным, сообщил, что американская сторона, по его мнению, пыталась убедить Зеленского согласиться на передачу России территории Донбасса.

«Казалось… что американцы хотели, чтобы Зеленский принял все это во время телефонного звонка», — приводит издание слова собеседника.

Ранее Зеленский сообщил о расхождениях в видении мирного процесса с президентом США Дональдом Трампом и его намерении доработать американские предложения совместно с ЕС.

