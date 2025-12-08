Киев намерен доработать американский план вместе с ЕС

Владимир Зеленский заявил, что у него и американского лидера Дональда Трампа существуют различные подходы к урегулированию украинского конфликта, сообщает Shot .

По словам Зеленского, Украина совместно с Европейским союзом доработает представленный Вашингтоном план, после чего направит его обратно. При этом он подчеркнул, что, по его мнению, «в вопросах территорий» компромиссов быть не может.

Одновременно с этим постпред США при НАТО Мэттью Уитакер отметил, что Вашингтон знает, как оказать давление на Киев, чтобы добиться заключения соглашения о завершении боевых действий.

Ранее Трамп выражал разочарование тем, что Зеленский, по его словам, не ознакомился с мирными предложениями США.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.