«Уходила гулять»: вторая пропавшая в Нижнем Тагиле школьница вернулась домой

13-летняя школьница, пропавшая в Нижнем Тагиле Свердловской области, целой и невредимой вернулась домой, сообщается в группе МУ МВД «Нижнетагильское» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропавшая девочка найдена. С ней все в порядке. Сегодня <…> сама вернулась домой. Мама сразу передала информацию в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

Пропавшую девочку разыскивали со вторника. Она ушла из дома по улице Жуковского и с тех пор ее местонахождение было неизвестно. При этом подросток нуждалась в медицинской помощи. Она пояснила, что уходила гулять.

В настоящее время правоохранители проверяют информацию и устанавливают причины исчезновения несовершеннолетней.

Кроме того, во вторник вечером в Нижнем Тагиле пропала еще одна школьница. 14-летнюю девочку нашли сотрудники полиции на второй день поиска.

Ранее стало известно, что девятилетнюю девочку, которая пропала в Смоленске, до сих пор не нашли. Ребенка разыскивают полицейские, спасатели и волонтеры. Местная жительница видела девочку на улице примерно за час до ее исчезновения.

