Угольников о Заворотнюк: хочется, чтобы она и дальше была

Актер, сценарист Игорь Угольников приехал в Москве на территорию Покровского монастыря, где поклонники творчества и знаменитости прощаются с актрисой Анастасией Заворотнюк, в разговоре с корреспондентом РИАМО коллега по цеху заявил, что Анастасия вошла в каждую российскую семью и очень жаль, что ее больше нет.

Угольников также высказался о рассуждениях, в которых Заворотнюк называют исключительно актрисой комедийного жанра. Он считает, что не следует так ограничивать талант человека.

«Я думаю, что не стоит прикреплять ярлыки к актеру, какого жанра это артист: комедийного, трагического, драматического. Актеры - тонко организованные люди. И в процессе своей жизни меняются. И это тоже замечательно, когда следим мы за их изменениями. Но Настя — тонкой души человек и потрясающая, уникальная женщина, с которой многие люди не могут сегодня проститься. Какое-то ощущение недосказанности. Хочется, чтобы она и дальше была», — заключил Угольников.

Актер считает, что ныне покойная звезда сериала «Моя прекрасная няня» успела войти в каждую семью. И теперь всем придется как-то ужиться с мыслью, что Анастасии Заворотнюк больше нет.

«Знаете, очень трудно говорить, когда человек может победить болезнь, (и когда - ред.) не может. Это дано свыше. Все испытания нам даются свыше. И, конечно, можно сказать — отмучилась. Вот. Отмучилась», — со скорбью в голосе сказал Угольников.

Ранее о начале карьеры Анастасии Заворотнюк рассказал креативный продюсер комедийного сериала, где она сыграла роль няни Вики. По мнению Константина Наумочкина, актриса совсем не изменилась, когда стала настоящей звездой. Она осталась все такой же открытой и понимающей.