Наумочкин о Заворотнюк: став звездой, она осталось такой же простой и душевной

«Настя, когда начинала, была не очень уверенной в себе. Ей казалось, что у нее не получается, не так она делает. Была огромная нагрузка первых дней. Но где-то с серии 3-4 она вошла во вкус, вошла в роль, ей очень много помогали. Актриса есть такая (Ольга - ред.) Блок-Миримская, она помогала с украинским акцентом, а когда на площадку для своих сцен пришла Любовь Григорьевна Полищук, она просто воспринимала ее как дочку», — поделился воспоминаниями Наумочкин.

По словам креативного продюсера сериала, Полищук не только питала материнские чувства к Заворотнюк, но и всегда старалась ей помочь. Подсказывала, как-то или иное лучше сказать с акцентом, делилась актерскими штучками и вместе с ней много смеялась.

«Удивительно получается, сериальная дочка отправилась на небо к своей (сериальной - ред.) маме (Любовь Полищук умерла в 2006 году — ред.)», — задумчиво сказал Наумочкин.

Он также отметил, что Анастасия Заворотнюк, став звездой, получив определенный статус и признательность, совсем не изменилась. Она оставалась все такой же простой, душевной и открытой.

Ранее церемонию прощания с Заворотнюк посетил фигурист Илья Авербух. Он рассказал, какие чувства испытывает в связи со смертью актрисы и заявил, что ее главной ролью стала народная любовь.

Анастасия Заворотнюк скончалась 30 мая в возрасте 53 лет. Последние пять лет она боролась с раком мозга.