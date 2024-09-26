УФАС Подмосковья признало жалобу на властей Щелкова при торгах необоснованной

Комиссия Московского областного УФАС РФ рассмотрела жалобу ООО «ВЕГА» на действия администрации Щелково при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, жалобу признали необоснованной. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Согласно доводу жалобы, администрация неправомерно отказала заявителю в допуске к участию в открытом конкурсе.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка рассмотрения заявок на участие в торгах и признала жалобу необоснованной.

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