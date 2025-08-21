УФАС по Подмосковью выявило признаки сговора на торгах в сфере автодорожного хозяйства

Московским областным УФАС России выявлены признаки сговора на торгах в сфере выполнения работ по содержанию автомобильных дорог и дворовых территорий, сообщает пресс-служба ведомства.

Управлением в отношении хозяйствующего субъекта возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства по признакам картельного соглашения, направленного на поддержание цен на торгах, проводимых для нужд администрации городского округа Истра Московской области и администрации Рузского городского округа Московской области.

Московским областным УФАС России в результате анализа электронных торговых процедур выявлены признаки картельного соглашения между участниками электронных торгов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дворовых территорий.

На основании выявленных признаков возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, предусмотренном пунктом 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции - создание картеля, направленного на повышение, снижение или поддержание цен на торгах.

По результатам проведенного анализа управление подозревает, что в ходе проведения электронных процедур хозяйствующие субъекты отказались от конкурентной борьбы и действовали в интересах друг друга, а также обменивались информацией при подаче заявок, что позволило выиграть электронные конкурсы с минимальным снижением и заключить контракты на сумму 81 млн рублей.

В связи с извлечением хозяйствующим субъектом дохода в крупном размере, решение о картеле повлечет передачу материалов в правоохранительные органы для принятия процессуального решения по признакам преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 178 Уголовного кодекса Российской Федерации.

