УФАС Московской области начнет проверку цен на популярные сорта хлеба

Управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области по поручению центрального аппарата ФАС России проведет проверку обоснованности оптовых цен на хлеб и булочные изделия из пшеничной и ржано-пшеничной муки в регионе, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Специалисты УФАС Московской области изучат, насколько обоснованы оптово-отпускные цены на наиболее востребованные виды хлеба и булочных изделий. Проверка проводится по поручению центрального аппарата ФАС России.

В рамках анализа будут рассмотрены финансово-экономические показатели производителей хлеба и их сбытовых организаций за 2025 год. Особое внимание уделят ценообразованию на продукцию из пшеничной и ржано-пшеничной муки.

Если в ходе проверки будут выявлены нарушения, антимонопольное ведомство примет соответствующие меры реагирования.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.