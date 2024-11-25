Уехавшие из новых регионов России украинцы возвращаются обратно

Украинцы, покинувшие вошедшие в состав РФ территории, теперь хотят вернуться назад, сообщает РБК со ссылкой на издание «Страна».

Некоторые возвращаются, чтобы оформить право собственности на недвижимость по российским законам, продать его и вернуться жить в Европу или на Украину. Часть возвращается обратно, чтобы подать документы на компенсацию за разрушенное жилье.

Уехавших мариупольцев к возвращению подталкивает постепенное восстановление города Россией.

Часть беженцев хотят переехать в РФ и жить в стране на постоянной основе, так как имеют специальности, которые дефицитны на российском рынке труда.

Ранее сообщалось, что граждане Европы и Грузии больше не готовы в прежних объемах оказывать помощь украинским беженцам, российским релокантам и Вооруженным силам Украины. Суммы пожертвований специализированным фондам сократились в среднем в два-три раза.