Учитель английского назвала идеальный возраст для начала изучения языка детьми

Преподаватель английского языка, автор собственной методики обучения Анна Котик рассказала о преимуществах, которые дает детям изучение второго языка в раннем возрасте. По ее словам, чем раньше ребенок начнет учить другой язык, тем лучше будут его результаты.

Котик отметила, что владение двумя языками оказывает значительное воздействие на когнитивное развитие ребенка. Дети, выросшие в билингвальной среде, обладают улучшенной концентрацией внимания, способностью быстро переключаться между разными видами деятельности и повышенной восприимчивостью к новой информации.

По словам учителя, это обусловлено тем, что мозг, постоянно переключаясь с одного языка на другой, тренирует гибкость мышления и улучшает память. Помимо этого, знание двух языков благоприятно сказывается на успеваемости в школе и облегчает социальную адаптацию. Дети, говорящие на нескольких языках, более уверены в себе, легко находят общий язык с разными людьми и адаптируются к новым культурам. Исследования показывают, что такие дети обладают высоким уровнем эмпатии и терпимости к окружающим, поскольку язык является проводником в другую культуру.

Она считает, что чем раньше начать обучать ребенка иностранному языку, тем более значительными будут результаты. По словам эксперта, необходимо учитывать, что нельзя делать больших перерывов в обучении детей, так как ранее достигнутые результаты могут аннулироваться.

«Маленькие дети воспринимают язык естественно, через игру и подражание, у них еще нет страха ошибок. Однако и школьный старт может быть эффективным, если обучение основано не на зубрежке, а на живом, эмоционально вовлекающем опыте. Чтобы заинтересовать ребенка без давления, важно создать вокруг языка позитивную атмосферу. Пусть другой язык будет частью повседневной жизни: смотреть мультфильмы в оригинале, петь любимые песни, общаться с носителями через игровые приложения. Главное — не оценивать, а поддерживать интерес», — рассказала в эфире радио Sputnik Котик.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.