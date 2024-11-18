Ученый мирового уровня из Подмосковья Юрий Драгунов отмечает день рождения

Выдающийся ученый мирового уровня в области разработок и внедрения в практику реакторостроения расчетно-теоретических, экспериментальных и конструкторских решений, обеспечивающих безопасность эксплуатации атомных электростанций нового поколения с ВВЭР и установок с жидкометаллическим теплоносителем Драгунов Юрий Григорьевич отмечает день рождения.

Юрий Григорьевич родился 18 ноября 1942 г. в деревне Ново-Соловьево Можайского района Московской области. Окончил Московский Государственный университет имени М. В. Ломоносова по специальности «физик» в 1966 г.

Профессор, доктор технических наук (с 2000 г.). Автор более 300 научных трудов и 55 изобретений. Член-корреспондент Российской академии наук с 2006 г., член Совета РАН по физико-техническому анализу энергетических систем, заведующий кафедрой МГТУ имени Н. Э. Баумана.

Более 45 лет проработал в Московской области. С 2009 по 2015 гг. — председатель Совета директоров промышленных предприятий Подольска. Трудовую деятельность начал рабочим совхоза «Уваровский 2» в Можайском районе Московской области в 1960 г. С 1966 по 1994 гг. — конструктор 2-й категории, руководитель опытного конструкторского бюро (ОКБ), начальник отдела Гидропресса в Подольске. С 1994 по 1998 гг. — заместитель главного конструктора — начальника отделения, главный конструктор — начальник отделения ОКБ «Гидропресс», затем — директор ОКБ «Гидропресс».

С 1998 по 2007 гг. — директор — генеральный конструктор Федерального государственного унитарного предприятия «Ордена Трудового Красного Знамени и Ордена Труда ЧССР ОКБ „Гидропресс“». С 2007 по 2008 гг. — советник директора ОАО «Атомэнергопром». С 2008 по 2009 гг. — первый замгенерального директора ОАО «ОМЗ». С 2009 по 2015 гг. — директор — генеральный конструктор ОАО «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н. А. Доллежаля».

Драгунов награжден орденом Почета и медалями, Почетной грамотой президента Российской Федерации. Лауреат премии Совета министров СССР. Заслуженный конструктор Российской Федерации. Почетный гражданин города Подольска.

Постановлением губернатора Московской области от 22.09.2005 № 126-ПГ ему присвоено почетное звание «Почетный гражданин Московской области».