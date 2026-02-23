Ученый Гебрук: доля известных людям обитателей океана составляет всего 10%
Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори
Доля известных людям обитателей океана равна всего 10%. Однозначно неизвестно, какое количество видов существ в нем живет, рассказал РИА Новости глава Лаборатории донной фауны океана Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН, доктор биологических наук Андрей Гебрук.
Ученые считают, что люди знакомы только с 10-20% видов морских обитателей. Именно это количество существ видели и описали.
«Это мало», — отметил Гебрук.
Ранее ученые нашли молекулярный кислород на дне Тихого океана в зоне, в которую никогда не попадает солнечный свет. Из-за этого появились сомнения в том, что кислород образуется на планете биологически.
