Ученый Гебрук: доля известных людям обитателей океана составляет всего 10%

Доля известных людям обитателей океана равна всего 10%. Однозначно неизвестно, какое количество видов существ в нем живет, рассказал РИА Новости глава Лаборатории донной фауны океана Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН, доктор биологических наук Андрей Гебрук.

Ученые считают, что люди знакомы только с 10-20% видов морских обитателей. Именно это количество существ видели и описали.

«Это мало», — отметил Гебрук.

Ранее ученые нашли молекулярный кислород на дне Тихого океана в зоне, в которую никогда не попадает солнечный свет. Из-за этого появились сомнения в том, что кислород образуется на планете биологически.

