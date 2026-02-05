Леденящая душу находка: на дне Тихого океана появился «темный» кислород

сегодня в 18:08

Ученые нашли молекулярный кислород на дне Тихого океана в зоне, в которую никогда не попадает солнечный свет. Вещество находилось неподалеку от древних полиметаллических конкреций, что ставит под сомнение только биологическое появление кислорода на планете, сообщает « Царьград » со ссылкой на научное исследование, выложенное в СМИ The Debrief.

Молекулярный кислород нашли на глубине примерно четыре километра. Там не может происходить фотосинтез.

Кислород обнаружили рядом с залежами полиметаллических конкреций. В образованиях есть марганец и кобальт. Этим объектам миллионы лет.

Согласно главной гипотезе, происходило электрохимическое расщепление воды, которое катализировалось самими минералами конкреций. Происходило то же самое, что и при промышленном электролизе.

Для того чтобы проверить теорию, команду отправят в зону Кларион-Клиппертон. Там будет проведена крупная экспедиция.

На исследовательском корабле «Наутилус» будут функционировать роботизированные устройства. У них есть высокочувствительные датчики. Технология даст возможность сформировать детальные карты и измерить ключевые параметры, среди которых и уровень pH.

Во время исследования узнают, могут ли подводные камни оказаться естественным источником кислорода. Возникновение загадочного кислорода на дне океана вызывает вопросы.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.