Леденящая душу находка: на дне Тихого океана появился «темный» кислород
Фото - © Unsplash.com
Ученые нашли молекулярный кислород на дне Тихого океана в зоне, в которую никогда не попадает солнечный свет. Вещество находилось неподалеку от древних полиметаллических конкреций, что ставит под сомнение только биологическое появление кислорода на планете, сообщает «Царьград» со ссылкой на научное исследование, выложенное в СМИ The Debrief.
Молекулярный кислород нашли на глубине примерно четыре километра. Там не может происходить фотосинтез.
Кислород обнаружили рядом с залежами полиметаллических конкреций. В образованиях есть марганец и кобальт. Этим объектам миллионы лет.
Согласно главной гипотезе, происходило электрохимическое расщепление воды, которое катализировалось самими минералами конкреций. Происходило то же самое, что и при промышленном электролизе.
Для того чтобы проверить теорию, команду отправят в зону Кларион-Клиппертон. Там будет проведена крупная экспедиция.
На исследовательском корабле «Наутилус» будут функционировать роботизированные устройства. У них есть высокочувствительные датчики. Технология даст возможность сформировать детальные карты и измерить ключевые параметры, среди которых и уровень pH.
Во время исследования узнают, могут ли подводные камни оказаться естественным источником кислорода. Возникновение загадочного кислорода на дне океана вызывает вопросы.
