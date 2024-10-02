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Ученые сделали шаг на пути к разгадке появления жизни во Вселенной

Ученые Самарского университета в составе международного коллектива сделали новый шаг к разгадке происхождения органической жизни во Вселенной, сообщает РИА Новости .

Исследователи впервые синтезировали органическое соединение, которому отводится ключевая роль в процессе зарождения жизни, в условиях, приближенных к космическим. Речь идет о простейшем кетоальдегиде — метилглиоксале.

В рамках проекта ученые облучили лед, состоящий из угарного газа и ацетальдегида, потоком электронов. Процесс происходил в глубоком вакууме при температурах жидкого гелия.

Результаты исследования расширили фундаментальные знания ученых. Они поняли, что кетоальдегиды и их производные могут образовываться в условиях космоса.

Специалисты планируют продолжать исследование, чтобы в результате построить химическую модель эволюции Вселенной. В будущем ученые надеются дать ответ на вопрос, какие механизмы привели к образованию веществ, которые необходимы для развития жизни.

Ранее независимый эксперт Игорь Быстров рассказал, что температура на Земле повысилась более чем 1 градус. Потепление связано со сжиганием топлива и выбросом газов.