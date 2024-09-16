Эксперт Быстров связал потепление на Земле со сжиганием топлива и выбросом газов

Независимый эксперт Игорь Быстров рассказал, как изменится погода в ближайшие десятилетия. По его словам, за последние 150 лет средняя температура на нашей планете выросла на 1,09 градуса по Цельсию, сообщает RuNews24.ru .

«Это произошло главным образом из-за деятельности человека, связанной со сжиганием ископаемого топлива и выбросом парниковых газов. В результате глобальные температуры продолжают расти, в том числе и в России», — продолжил Быстров.

По его словам, в худшем случае человечество ждет климатическая катастрофа, в лучшем — климат Сибири изменится в сторону тропического. Сейчас уже наблюдаются таяние ледников, повышение уровня моря, лесные пожары и засухи.

При этом многие ученые прогнозируют изменения климата в сторону глобального похолодания. К слову, на климатическую ситуацию влияет не только человек, но и изменения солнечной активности. Природные факторы включают также смену сезонов и деятельность вулканов.