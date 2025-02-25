Ученые считают, что Марс стал красным из-за воды

Исследователи заявили, что Марс мог покраснеть из-за того, что ранее на планете была вода. Они предъявили доказательства, сообщает РИА Новости со ссылкой на Nature.

В статье журнала говорится, что предыдущие исследования объясняли красный цвет Марса безводным гематитом. Согласно новой гипотезе, планета покраснела из-за наличия оксида железа ферригидрита.

Для образования данного соединения требуется холодная вода. Ученые пришли к выводу, что ферригидрит мог появиться «в холодный и влажный период на Марсе», то есть в прошлом планеты.

И только после этого этапа на Марсе наступил переход к современной гиперзасушливой среде.

Данное открытие назвали еще одним подтверждением гипотезы присутствия воды на древней планете.

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