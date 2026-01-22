Ученые из Екатеринбурга нашли «веселящий газ» в межзвездных льдах

Уральские ученые сделали интересное открытие, которое стало прорывным. Они нашли закись азота, так называемый «веселящий газ», в космосе, сообщает E1.RU .

Астрономы УрФУ обнаружили закись азота во льдах в направлении 16 протозвезд из 50 проанализированных. Содержание «веселящего газа» в них было от 0,2% до 2,1% относительно льда, состоящего из молекул СО.

По данным ученых, это открытие означает, что молекула широко распространена в межзвездных льдах. Она стала девятой среди найденных в ледяной мантии — до нее удалось идентифицировать лишь восемь.

Также ученые, предварительно, обнаружили во льдах десятую молекулу — изоциановую кислоту (HNCO).

Между тем ученые весной хотят снять первое в истории видео черной дыры. Снимать планируют космический объект, сопоставимый по размерам с Солнечной системой и обладающий массой, превышающей солнечную в 6 млрд раз.

