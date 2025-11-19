Учеников школы № 1 Шатуры обучили азам оказания первой доврачебной помощи

Подобные занятия — совместный проект местного отделения «Молодой гвардии» и ассоциации ветеранов СВО. Накануне мастер-класс по тактической медицине для школьников провел опытный специалист молодежного центра Алексей Терентьев. За его плечами большой боевой опыт, сообщает пресс-служба администрации Шатуры.

Главной задачей Алексея является научить детей обеспечивать быструю и эффективную помощь пострадавшим. Ведь владение навыками тактической медицины может пригодиться не только при ЧС и боевых действиях, но и в мирное время. Озвученным примером стала недавняя трагедия в Красногорске, где ребенок пострадал от взрыва купюры.

«Тактическая медицина — помощь, которая оказывается человеку до приезда служб, которые умеют лечить. Важно уметь использовать подручные средства для спасения жизни», — поделился специалист по работе с молодежью Алексей Терентьев.

На мастер-классе подростков научили, как правильно докладывать диспетчеру при обнаружении пострадавшего. Школьники отработали действия при выполнении сердечно-легочной реанимации. За правильностью выполнения наложения кровоостанавливающего жгута следил бывший участник СВО. Василий Карпов не понаслышке знает о важности не растеряться и оперативно оказать помощь.

«Много всего в жизни происходит. Может случиться авария, несчастный случай. Мы, как Ассоциация ветеранов СВО, совместно с «Молодой гвардией» проводим такие занятия в техникумах, школах, чтобы дети имели хотя бы навыки оказания первой помощи по тактической медицине», — подчеркнул руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Василий Карпов.

Уроки оказания медпомощи себе и другим людям молодогвардейцы и члены Ассоциации проведут во всех школах округа.

