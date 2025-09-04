Ученики начальных классов Пушкинского осваивают навыки оказания первой помощи

Со второго сентября в школах поселка Зверосовхоза и села Царево началась новая, очень важная образовательная программа. Теперь ученики начальных классов осваивают навыки оказания первой помощи, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Эти полезные занятия проходят в стенах учебных корпусов Образовательного комплекса № 4. Каждый день здесь звучат голоса детей, которые в игровой форме учатся спасать жизни.

Участие в этих занятиях совершенно бесплатно. Это стало возможным благодаря победе совместного проекта родительского комитета школы и Российского общества первой помощи «Поколение неравнодушных» во Всероссийском конкурсе инициатив родительских сообществ, организованном Российским обществом «Знание» совместно с Минпросвещения России.

Все этапы реализации этого масштабного проекта финансируются за счет денежной премии, полученной от Российского общества «Знание».

Под чутким руководством Павла и Марии Ильиных этот образовательный проект обещает научить более трехсот младших школьников жизненно важным умениям. Подобный всесторонний подход к обучению детей основам первой помощи является уникальным. Такое масштабное и полноценное обучение младших школьников проводится впервые не только в Московской области, но и в России.

Программа обучения рассчитана на 16 занятий, каждое продолжительностью один час, и полностью соответствует типовой программе Министерства здравоохранения. Главная цель проекта – не только дать детям необходимые знания, но и повысить осознанность школьников и их родителей о важности умения оказывать первую помощь, а также укрепить доверие к экстренным службам и системе здравоохранения в целом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.