Участники СВО побывали на предприятиях Солнечногорска для трудоустройства

Им показали современные производства и рассказали о программах наставничества и переобучения для ветеранов боевых действий. Такие поездки проводят в округе для трудоустройства вернувшихся бойцов и молодёжи.

Вместе с участниками СВО на экскурсии побывали студенты колледжа, руководство округа, ветеранские организации. Они осмотрели предприятия «Эйртранс», «СИИ Решения», «Барса Групп», узнали об условиях труда, рабочих местах для маломобильных граждан и востребованных профессиях: инженерах и операторах роботизированных систем.

«Автоматизация, цифровизация, достойные зарплаты — достигнутая цель проекта губернатора Андрея Воробьёва и визитная карточка Солнечногорска. Труд на производстве — это тоже служение Родине. Как и служба в армии, работа на заводе — это вклад в победу, в суверенитет, в будущее России. Мы живём в непростое время, и чтобы победить, нужно быть сильными во всём, в том числе в промышленности», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Подробнее бойцам рассказали о программах поддержки участников СВО в Подмосковье. Гости оставили свои контакты для продолжения общения по вакансиям.

«Пока военные защищают страну на передовой, промышленники обеспечивают экономический суверенитет и достойный уровень жизни граждан. После завершения СВО нам предстоит продолжить работу по укреплению экономической независимости страны», — подчеркнул замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области, председатель Ассоциации ветеранов СВО Московской области Кирилл Лосунчуков.

Экскурсия состоялась в рамках проекта «Успех в единстве поколений» и была организована при содействии Ассоциации ветеранов СВО Московской области и Союза промышленников и предпринимателей «Иволга».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд „Защитники Отечества“. Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.