Участники проекта «Активное долголетие» посетили музей в Павловском Посаде

Сотрудники выставочного зала придают этому проекту большое значение, ведь Дом Широкова всегда был и остается местом притяжения для людей старшего возраста. Сюда приходят как отдельные посетители, так и организованные группы.

Сегодня музей посетили павловопосадские пенсионеры. Для них была организована обзорная экскурсия «Три жизни Дома Широкова». Гости с большим интересом рассматривали знакомые предметы в экспозиции, и вспоминали истории, связанные с ними. Экскурсия получилась душевной и по-домашнему тёплой.

На сегодняшний день около семи тысяч жителей Павлово-Посадского городского округа входят в проект «Активное долголетие». Для них доступны спортивные танцы, занятия вокалом, «Зумба», клубы по интересам, кружок «Батик», курсы компьютерной грамотности, кружок «Красота своими руками», ИЗО-студия, библиоклуб «Литературная среда», плавание, тренажерный зал, катание на коньках, настольный теннис, скандинавская ходьба, йога, бег, кружки по декоративно-прикладному творчеству.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.