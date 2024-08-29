Участникам проекта «Активный гражданин» предложили выбрать имя дельфиненку

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Участники проекта «Активный гражданин» в Москве могут решить, как назвать краснокнижного дельфиненка, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Активным гражданам» предлагается выбрать имя для дельфиненка из «Москвариума». Малыш родился в начале июля. Тренер морских млекопитающих «Москвариума» Илья Сипливый отметил, что дельфиненок проявляет активность и любознательность.

Сотрудники центра океанографии и морской биологии представили на выбор пять имен: Федя, Лаки, Кеша, Ларс и Леон. Какое из них достанется детенышу черноморской афалины, будут решать «Активные граждане» путем голосования.

Чтобы выбрать имя дельфиненку, необходимо зарегистрироваться в проекте с помощью учетной записи на портале mos.ru.

Детеныш афалины относится к редкому виду, занесенному в Красную книгу. Так, в Черном море их осталось всего 43 тысячи.