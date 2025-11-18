Участник подготовки покушения на высшего чиновника РФ связан с убийством

Следствие установило связи между участниками подготовки покушения на высшего российского чиновника и громким уголовным делом об убийстве предпринимателя из Башкирии, сообщает ТАСС .

Согласно материалам Верховного суда республики, Джалолиддин Шамсов, причастный к организации теракта на Троекуровском кладбище, ранее фигурировал в деле об убийстве Марата Купцова в марте 2016 года.

Предприниматель был застрелен из переделанного газового пистолета, а организаторами преступления следствие признало его бывшую невестку Ирину Купцову и гражданина Таджикистана Саъдулло Касимова. Согласно судебным документам, именно Шамсов занимался поиском исполнителей убийства и разработкой плана преступления. В 2019 году участники этой преступной группы получили сроки от 8 до 17 лет колонии, однако уголовное дело в отношении самого Шамсова было выделено в отдельное производство в связи с его розыском.

По последним данным, предполагаемый куратор подготовки теракта на Троекуровском кладбище в настоящее время находится на территории Украины, продолжая оставаться в федеральном розыске за убийство и незаконное хранение оружия.