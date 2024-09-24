Участник конфликта у офиса Wildberries Игорь Коноплев отпущен на свободу

На свободу отпустили одного из участников конфликта возле московского офиса Wildberries — бизнесмена Игоря Коноплева (настоящее имя Идрис Балатбаев), это произошло на следующий день после ареста на два месяца, сообщает Baza .

Мужчина был арестован Басманным судом 19 сентября вместе с другими фигурантами этого резонансного дела. Но 20 сентября Коноплев вышел на свободу, так решил следователь.

На сегодняшний день фигурант дела находится дома. Процессуальный статус мужчины неизвестен.

Коноплев владеет долей в сети кофеен «Тревелерс кофе», у которой есть объекты в 28 городах РФ и 3 других странах.

Перестрелка между представителями совладельцев маркетплейса Wildberries произошла 17 сентября в центре Москвы. В результате погибли два охранника, еще несколько человек пострадали. Основательница Wildberries Татьяна Ким (ранее — Бакальчук) обвинила мужа в попытке рейдерского захвата. В свою очередь он заявил, что приехал в офис для разговора, но на него напали.