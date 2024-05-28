Учащимся Усадовской школы в Ступине напомнили о правилах поведения на дороге

С 27 мая по 2 июня в рамках федерального партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья» стартует неделя детской безопасности. Главная цель мероприятий — освещение правил поведения при чрезвычайных ситуациях и опасных ситуациях в быту. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

В Усадовской школе округа Ступино депутат окружного Совета депутатов, председатель местного Совета сторонников Иван Осадчев для учеников начальных классов провел обучающую лекцию «Безопасное поведение на проезжей части».

«Напомнил ученикам основные правила безопасного поведения на дороге. Никогда не выбегать на дорогу перед приближающимся автомобилем — водитель не может остановить машину сразу. Проезжую часть переходить только в установленных местах по пешеходным переходам, убедившись в том, что приближающийся транспорт слева и справа пропускает вас», — рассказал Осадчев.

Депутат раздал детям светоотражающие элементы, чтобы ребята были заметнее на дороге в темное время суток или непогоду.

Партийный проект «Крепкая семья» призван защищать права семей, поддерживать семейные ценности и создавать условия для безопасного детства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость работы инспекторов ГИБДД. Он также заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей.

Глава региона также отметил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.