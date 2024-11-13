Учащиеся щелковской гимназии посетили Богородский хладокомбинат

Школьники 1 Б и 1 Г классов щелковской гимназии № 2 отправились в увлекательное путешествие на Богородский хладокомбинат, где познакомились с процессом создания мороженого, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Во время экскурсии дети с восторгом наблюдали за работой оборудования, смешивающего ингредиенты, разливающего готовое мороженое в стаканчики и упаковывающего его. Особенно их впечатлили огромные чаны с молоком и информация о том, что для производства используются только натуральные компоненты.

Кульминацией мероприятия стала дегустация мороженого, произведенного на Богородском хладокомбинате. Дети с удовольствием пробовали различные сорта мороженого и делились своими впечатлениями.

Богородский хладокомбинат существует с 1956 года. Предприятие выпускает мороженое в большом ассортименте — порядка 60 наименований.

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