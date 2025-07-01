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Учащиеся Подмосковья могут пройти бесплатный онлайн-курс от Яндекса

В рамках проекта «Код будущего. Искусственный интеллект» школьники 8-11-х классов и студенты колледжей могут пройти бесплатный онлайн-курс «Наглядные основы искусственного интеллекта» от Яндекса. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Онлайн-курс рассчитан для начинающих: их познакомят с основами искусственного интеллекта, расскажут о принципах машинного обучения, а также научат работать с нейросетями. Курс состоит из 3 модулей:

Основы Python, визуализация данных, линейная алгебра и математический анализ;

Алгоритмы классического машинного обучения и подбор моделей;

Нейросети, включая сверточные и генеративные модели.

В конце каждого модуля участников ждут проверочные тесты и итоговый тест — в финале курса. Все, кто пройдет курс и итоговое тестирование, получат сертификат.

Занятия курса проходят в формате гибкого онлайн-обучения, где участники сами контролируют темп изучения материала. Каждый модуль включает теорию, интерактивные задания и практические упражнения. Учащиеся имеют доступ к чатам для общения и получения консультаций.

Узнать подробную информацию о курсе «Наглядные основы искусственного интеллекта» и подать заявку можно на портале госуслуг по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/ai/29218.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.