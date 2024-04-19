Учащиеся из Волоколамска почтили память жертв геноцида

В Ярополецкой школе Волоколамского городского округа прошло тематическое мероприятие в рамках Всероссийского проекта «Без срока давности», сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Занятие было посвящено памяти о геноциде Советского народа нацистами и их пособниками во время Великой Отечественной войны. Участники мероприятия осветили тему не только с исторической точки зрения, но и послушали личные онлайн-истории, передающие значимость памяти о тех событиях новым поколениям.

В пресс-службе министерства образования добавили, что ребята просмотрели видеоролик о действиях нацистов, после чего все присутствующие почтили память погибших минутой молчания. Мероприятия стало напоминанием о важности сохранения исторической памяти и единства в борьбе против забвения трагедий прошлого.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.