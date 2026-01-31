Убитая в Москве девушка занималась помощью бездомным животным

Стало известно, что бывший возлюбленный задушил девушку в одной из квартир на юго-востоке Москвы, где содержались бездомные кошки, за которыми она ухаживала. Теперь место преступления в срочном порядке освобождают от животных, сообщает Telegram-канал «112» .

Предварительно известно, что жертва злоумышленника оказывала помощь фонду, который заботился за бездомными животными. За день до трагедии девушка поделилась с матерью информацией о предстоящем визите ее экс-возлюбленного, который в итоге ее убил.

Преступление произошло в квартире на улице Совхозная, где содержались кошки: девушка присматривала за животными, проживала и исполняла обязанности сиделки. Сослуживцы по фонду характеризовали ее как открытого и доброго человека.

В настоящий момент, ввиду проведения следственных мероприятий, из квартиры вывозят кошек, однако переносок волонтерам не хватает на всех питомцев.

Ранее сообщалось, что в Москве возбудили уголовное дело по факту убийства девушки в одной из квартир. По оперативной информации, между погибшей и подозреваемым в преступлении произошла ссора на фоне расставания.

