Роковая ошибка: задушивший бывшую из-за расставания москвич задержан

сегодня в 14:54

В Москве задержали мужчину, который, предположительно, задушил свою бывшую девушку на улице Совхозной. Между ними возник конфликт, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса России («Убийство»).

По информации силовиков, инцидент произошел 30 января. Между 19-летним парнем и его бывшей девушкой произошел конфликт в квартире многоэтажки, расположенной на улице Совхозной. Причина в расставании.

Затем молодой человек, предположительно, задушил девушку. На следующий день он сообщил о случившемся силовикам.

Подозреваемого задержали. Ему планируют предъявить обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

