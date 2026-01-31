Роковая ошибка: задушивший бывшую из-за расставания москвич задержан
Фото - © Медиасток.рф
В Москве задержали мужчину, который, предположительно, задушил свою бывшую девушку на улице Совхозной. Между ними возник конфликт, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.
Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса России («Убийство»).
По информации силовиков, инцидент произошел 30 января. Между 19-летним парнем и его бывшей девушкой произошел конфликт в квартире многоэтажки, расположенной на улице Совхозной. Причина в расставании.
Затем молодой человек, предположительно, задушил девушку. На следующий день он сообщил о случившемся силовикам.
Подозреваемого задержали. Ему планируют предъявить обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.