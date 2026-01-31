Друг задушил девушку в квартире на юго-востоке Москвы

Девушку задушили в квартире многоэтажки на улице Совхозной в Москве. Труп нашли 31 января, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

Проводится доследственная проверка по статье 105 Уголовного кодекса России («Убийство»). Место происшествия осматривают.

По предварительной информации, смертельные повреждения погибшей нанес ее знакомый. Могут возбудить уголовное дело.

Ранее в Кемеровской области на 16,5 лет посадили в колонию строгого режима мужчину, который около 20 лет назад изнасиловал девушку. Затем он жестоко убил ее.

