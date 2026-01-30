Изнасиловал и убил на кладбище: суд Кузбасса приговорил изверга к 16,5 годам колонии

В Кузбассе мужчину признали виновным в убийстве, совершенном почти 20 лет назад

В Кемеровской области состоялся суд над мужчиной, который почти 20 лет назад изнасиловал женщину, а затем жестоко убил ее. Он получил 16,5 лет колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СК России по Кузбассу.

По данным следствия, инцидент произошел в марте 2006 года на кладбище в Беловском муниципальном округе. В то время 23-летний обвиняемый, будучи пьяным, напал на 54-летнюю женщину и совершил в отношении нее насильственные преступления сексуального характера. Затем он несколько раз ударил ее ножом в живот, шею и грудную клетку.

Потерпевшая умерла на месте, а убийца скрылся. Спустя почти 20 лет следователи вернулись к расследованию. Они допросили косвенных свидетелей преступления, исследовали доказательства, а также провели генетическую экспертизу. Благодаря этой работе удалось определить ДНК-профиль преступника.

Его задержали. Подозреваемым оказался ранее судимый житель города Белово. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера). Ему назначили 16,5 лет колонии.

