У россиян на iPhone сбоят приложения банков после установки iOS 27

После обновления перестали запускаться последние версии «Т-Банка», включая GlossFlow и Drive Transit. Если пользователь пытался открыть приложение, то оно моментально вылетало.

Есть сбои в работе сервисов доставки «Самокат» и «Купер», приложении «Кошелек».

Заграничные пользователи тоже пожаловались, что после установки iOS 27 у них не работает несколько приложений. Так, они не могут запустить игру Genshin Impact и не работает сервис такси Uber.

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