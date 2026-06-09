У россиян на iPhone сбоят приложения банков после установки iOS 27
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Приложения отечественных банков и ряд сервисов перестали работать после установки первой бета-версии iOS 27, которую компания Apple выпустила 8 июня, сообщает Hi-Tech Mail.
После обновления перестали запускаться последние версии «Т-Банка», включая GlossFlow и Drive Transit. Если пользователь пытался открыть приложение, то оно моментально вылетало.
Есть сбои в работе сервисов доставки «Самокат» и «Купер», приложении «Кошелек».
Заграничные пользователи тоже пожаловались, что после установки iOS 27 у них не работает несколько приложений. Так, они не могут запустить игру Genshin Impact и не работает сервис такси Uber.
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