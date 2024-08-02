У Насти Ивлеевой снова миллионный долг перед налоговой
SHOT: Анастасия Ивлеева вновь задолжала ФНС более 3,7 млн рублей налогов
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Федеральная налоговая служба (ФНС) начислила новый долг блогеру и телеведущей Анастасии Ивлеевой. В конце июля она оперативно погасила задолженность, чтобы снять запрет со счетов и имущества, сообщает SHOT.
На сегодняшний день «Настюшка-опасность» задолжала налоговой более 3,7 млн рублей.
В июле блогер погасила крупный долг перед ФНС в размере 11,3 млн рублей. После оплаты приставы сняли арест с нескольких счетов, квартиры, земельного участка и элитной автомобиля Lamborghini Urus.
При этом у Насти остался еще один крупный долг перед налоговой — 9,5 млн рублей. Кроме того, у телеведущей был запрет на выезд из России.