У Насти Ивлеевой снова миллионный долг перед налоговой

Федеральная налоговая служба (ФНС) начислила новый долг блогеру и телеведущей Анастасии Ивлеевой. В конце июля она оперативно погасила задолженность, чтобы снять запрет со счетов и имущества, сообщает SHOT .

На сегодняшний день «Настюшка-опасность» задолжала налоговой более 3,7 млн рублей.

В июле блогер погасила крупный долг перед ФНС в размере 11,3 млн рублей. После оплаты приставы сняли арест с нескольких счетов, квартиры, земельного участка и элитной автомобиля Lamborghini Urus.

При этом у Насти остался еще один крупный долг перед налоговой — 9,5 млн рублей. Кроме того, у телеведущей был запрет на выезд из России.