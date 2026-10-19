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У легендарного сиба-ину из мема «Это фиаско, братан» заподозрили рак

Общество
Telegram

Фото - © Telegram/Mash

Герой мема «Это фиаско, братан» пес Стив может быть болен раком. У него нашли опухоль в животе, сообщает Mash.

До недавнего времени питомец вел себя как обычно — гулял, ел, играл с хозяином. Однако внезапно он стал плохо себя чувствовать.

Сначала владелец Стива заподозрил, что пес просто растолстел. Он отвел питомца в ветклинику, а специалисты выявили у героя легендарного мема опухоль в животе.

Псу уже провели комплексное профилактическое обследование здоровья. Впереди его ждет КТ. Лечение пушистого обойдется минимум в 90 тысяч рублей.

Хозяин Стива живет в Пятигорске и работает строителем. Он пытается собрать деньги, чтобы спасти домашнего любимца.

Год назад Стив уже попадал в ветклинику, но тогда все обошлось. Оказалось, что пес просто симулировал плохое самочувствие, чтобы получить вкусняшку.

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