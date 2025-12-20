У блогера Чигги, потерявшей ребенка после родов в бассейне, могла быть патология

У известной блогерши Аиши Чигги (Чагаевой), ребенок которой умер после родов в бассейне, могла быть патология, однако тиктокерша приняла решение рожать самостоятельно, сообщает Baza со ссылкой на сына задержанной 60-летней акушерки.

По словам Даниила, мать успела показать ему видеозапись процесса и рассказала свою версию случившегося. Перед родами Айша подписала договор с одной из частных московских клиник. Во время обследования у нее обнаружили проблемы с анализами, ей было необходимо срочно начать лечение.

Клиника назвала стоимость примерно в 400 тыс. рублей. После этого Айша отказалась от услуг клиники и расторгла договор. Вместе с мужем они приняли решение рожать в надувном бассейне дома.

Через общих знакомых Айша вышла на Наталью К. У женщины не было высшего медицинского образования, она не имела права принимать роды. Вечером 13 декабря у Айши начались роды, они с мужем вызвали Наталью вместо того, чтобы отправиться в больницу. Женщина прибыла к Айше в квартиру на улице Полины Осипенко. На следующий день блогер родила мальчика в бассейне.

Даниил рассказал, что мать не трогала ребенка руками, а в воде он пробыл менее 10 секунд. Проблемы с дыханием у новорожденного возникли сразу, когда перестала пульсировать пуповина. Прибывшие врачи немедленно начали оказывать первую помощь, но, несмотря на их усилия, реанимировать младенца не удалось.

В настоящее время Котлар находится под стражей. В отношении лже-акушерки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 235 УК РФ (осуществление медицинской деятельности лицом, не имеющим лицензии на данный вид деятельности, повлекшее по неосторожности смерть человека) и ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

