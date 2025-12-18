Блогерша Чигга заплатила лже-акушерке 2 тыс долларов за смертельные роды

Против лже-акушерки 1965 года рождения, которая принимала роды у москвички, возбудили уголовное дело по части 2 статьи 235 Уголовного кодекса РФ («Осуществление медицинской деятельности лицом, не имеющим лицензии на данный вид деятельности, повлекшее по неосторожности смерть человека») и части 2 статьи 238 Уголовного кодекса («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры .

По предварительной информации, женщина, не будучи врачом и без высшего медицинского образования, квалификации по специальности «Акушерство и гинекология», предоставила такую услугу. Процедуру провели на дому.

14 декабря женщина в квартире многоэтажки на улице Полины Осипенко в Москве, предположительно, принимала роды у местной жительницы. В результате них родился мальчик. Но его состояние быстро ухудшилось, и он погиб.

60-летней женщине вскоре выберут меру пресечения.

По данным MSK1, столичная прокуратура имеет в виду ситуацию с блогершей Аишой Чиггой (Чагаевой). У нее 14 декабря во время родов умер ребенок.

Лже-акушерка, предположительно, убедила девушку, что сможет принять роды дома сама. Однако образования у нее не было. В результате женщина не смогла оказать ребенку помощь после рождения, и он умер.

Муж Аиши поделился со СМИ, что лже-акушерке заплатили две тыс. долларов. Она должна была организовать роды в специальном надувном бассейне. Лже-акушерку допросили.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.