Турецкий уборщик решил вернуть в банк деньги, поступившие от неизвестных

Уборщик из Турции вернул в банк около семи миллионов долларов, которые поступили на его счет от неизвестных лиц, сообщает RT со ссылкой на газету Yeni Şafak.

По словам мужчины, сотрудники банка сообщили ему, что не могут сказать, откуда взялись деньги и куда они делись, так как таковы правила.

Уборщик заявил, что будет выяснять эти обстоятельства в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что аферисты обманули 81-летнего пенсионера Валерия на деньги, выплаченные государством за гибель сына в зоне СВО. Также он продал автомобиль и «опустошил заначку», после чего суммарно перевел мошенникам около десяти миллионов рублей.