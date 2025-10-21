Цискаридзе рассказал, как Путин «спас русский балет» от рейдеров

Президент России Владимир Путин «спас русский балет», когда работал в мэрии Санкт-Петербурга и еще не стал главой государства, заявил артист балета и педагог Николай Цискаридзе в эфире «Таманцев. В итоге» на РБК . По его словам, тогда политик защитил от рейдеров здание, в котором шел балет.

«Я не мог себе представить, что он (Путин — ред.) так подробно знает об академии. Но потом уже, когда я стал ректором, я понял, что когда он (работал в мэрии Санкт-Петербурга — ред.), он расселял это здание и спасал от рейдеров, которые хотели выкинуть оттуда балет и навсегда это сделать торговым центром, гостиницей», — сказал Цискаридзе, ректор Академии русского балета имени Вагановой.

Народный артист России добавил, что действующий президент также сыграл большую роль в его карьере уже после того, как сам он покинул сцену.

Владимир Путин работал в мэрии Санкт-Петербурга в начале 1990-х годов. С июня 1991 года он был председателем Комитета по внешним связям администрации города, одновременно — с 1994 года — первым зампредседателя петербургского правительства. Позже Путин перешел на работу в Кремль.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.