Церковного преподавателя из Владимира заподозрили в рекламе проституток

Во Владимире местного церковного преподавателя подозревают в администрировании закрытого Telegram-канала с рекламой проституток, сообщает SHOT .

Местные жители рассказали, что наткнулись в интернете на закрытый чат, в котором жрицы любви за деньги размещали свои полуголые фотографии с описанием предоставляемых услуг.

При этом администратором сообщества является 41-летний Александр А., который, по предварительной информации, является преподавателем Центра подготовки церковных специалистов, а до этого занимал должность заведующего кафедрой богословия и библеистики в одной из семинарий.

Примечательно, что указанный в Telegram-канале номер телефона принадлежит Александру, который с личного аккаунта также состоит в различных чатах по поиску проституток.

Ранее в Москве мужчина ограбил 19-летнюю проститутку, которая обозвала его «вонючим». Оскорбленный клиент заплатил за интимные услуги 10 тыс. рублей.