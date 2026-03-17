Церемония вручения премии «ЖЕНЩИНА-ПРИZVАНИЕ» пройдет в Москве 25 марта

25 марта 2026 года в Москве пройдет церемония вручения Всероссийской премии «ЖЕНЩИНА-ПРИZVАНИЕ». Награды получат женщины, поддерживающие участников специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Торжественная церемония состоится в концертном зале РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. Премию в третий раз организуют Главное командование ВКС, Центральный офицерский клуб Воздушно-космических сил и Женский совет при Главном командовании ВКС.

Председатель экспертного совета премии, начальник Центрального офицерского клуба ВКС, заслуженный работник культуры РФ Владимир Лужбин отметил, что за время своего существования премия стала значимым событием в стране и заслужила репутацию объективной площадки, на которой происходит оценка заслуг лауреаток. Благодаря премии страна открывает для себя множество имен и социально значимых проектов.

Премия рассказывает о женщинах, которые помогают участникам СВО: собирают гуманитарную помощь, плетут маскировочные сети, сопровождают конвои, выступают в госпиталях и на передовой, проводят патриотические мероприятия.

Председатель правления «Движения Первых», Герой Российской Федерации Артур Орлов обратился к лауреатам.

«Именно вы стали опорой и поддержкой для участников специальной военной операции. Вы оказываете адресную помощь бойцам, ветеранам боевых действий и их семьям», — сказал он.

В 2026 году награды вручат в 12 номинациях. На церемонии ожидаются представители федеральных органов власти, Минобороны России, общественных и культурных организаций. В программе также запланированы музыкальные и хореографические номера.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.