«Центральная ППК» и колледж «Подмосковье» откроют 50 мест для обучения помощников машинистов

В новом учебном году «Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК) продолжит развивать совместную образовательную программу с колледжем «Подмосковье» в Лобне. Во втором потоке для желающих получить востребованную профессию помощника машиниста электропоезда будет доступно 50 бюджетных мест, сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Это первый в своем роде образовательный проект, когда будущих железнодорожников готовят не в специализированном техникуме, а в многопрофильном колледже. Программа была запущена в 2023 году по инициативе «Центральная пригородная пассажирская компания» в рамках соглашения о сотрудничестве.

«Сейчас завершается обучение первого курса по новой для колледжа профессии «Помощник машиниста». Тогда на программу поступили 30 студентов на коммерческой основе. В течение первого года они изучали не только общеобразовательные дисциплины, но и спецпредметы. Практические занятия, выездные экскурсии в депо позволили студентам впервые погрузиться в выбранную профессию», — отметил директор колледжа «Подмосковье» Антонина Юдина.

Начальник отдела управления персоналом «Центральная пригородная пассажирская компания» Евгений Шестухин отметил, что в настоящее время «Центральная пригородная пассажирская компания» разрабатывает и формирует современную материально-техническую базу для следующего этапа — профессиональной подготовки.

«Уже со второго курса студенты будут изучать профильные дисциплины и отрабатывать навыки вблизи реального производственного процесса. Мы заинтересованы в подготовке квалифицированных специалистов и предлагаем молодым людям реальную возможность трудоустройства сразу после обучения», — сообщил Шестухин.

Приемная кампания в вузы и колледжи Подмосковья стартует 20 июня. Поступить на программу можно после 9 класса. Срок обучения составит 2 года и 10 месяцев. Уже после второго курса студенты смогут приступить к работе в «Центральная пригородная пассажирская компания» по профильной специальности.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.